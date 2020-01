No lavastoviglie e meno email: i trucchi per dimagrire in casa e in ufficio (Di sabato 4 gennaio 2020) Niente lavastoviglie o robot da cucina, telefonate ‘in movimento’ e meno email ai colleghi d’ufficio, ma anche telecomando lontano e smarthphone in un’altra stanza. Sono alcuni dei trucchi quotidiani che ognuno di noi dovrebbe adottare, in casa e ufficio, per perdere peso e restare in forma, a maggior ragione dopo le abbuffate di queste festività natalizie. Ecco i suggerimenti – raccolti dal sito belga Passion Santé – per combattere i chili di troppo modificando solo alcune abitudini o azioni quotidiane. In ufficio, l’imperativo è ‘muoversi‘, per esempio camminando mentre si parla al cellulare, ma anche andando di persona nella stanza o nella postazione di un collega al posto di scrivergli una mail. Inoltre, mentre si sta seduti, si possono fare alcuni movimenti con braccia, spalle e gambe. Fare un massimo di attività in piedi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

