Milano, la Lega protesta contro lo smog (Di sabato 4 gennaio 2020) La Lega di Matteo Salvini ha già iniziato a fare campagna elettorale a Milano in vista delle elezioni del 2021 e la sfida a Beppe Sala, pronto a ricandidarsi per il secondo mandato, è partita oggi sul fronte dello smog e degli alti livelli di inquinamento che puntualmente vengono registrati a Milano nonostante le misure messe in atto dal primo cittadino.Armati di mascherine e cartelli, una decina di leghisti sono scesi in strada al grido di "liberiamo Milano":Questa mattina, con Alessandro Morelli e Stefano Bolognini e la Lega Giovani Milano, abbiamo denunciato i livelli altissimi di inquinamento che ha raggiunto #Milano. Questa è la dimostrazione di come Area C, Area B, i blocchi e i divieti servono solo a far cassa. Serve una politica ambientale seria per la nostra città. Con Sala solo slogan e chiacchiere. #LiberiamoMilano Milano ... Leggi la notizia su blogo

LegaSalvini : ??STOP PORCHERIE! #Salvini: 'La droga fa male, altro che coltivarsela in casa o comprarla in negozio, e anche le due… - LegaSalvini : SALA FA IL 'GANASSA' (E LA LEGA LO RIBALTA) - riccardo_pase : Ancora una volta viene dimostrato che l’area C è ora l’area B servono solo per fare cassa visto che le situazioni d… -