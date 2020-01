M5S, via al voto online: è sfida alla Salvatore. Ma l’intesa col Pd può rientrare in campo (Di sabato 4 gennaio 2020) Fino a venerdì sarà possibile candidarsi sulla piattaforma Rousseau. L’esito può essere ribaltato da Di Maio se si trova la quadra coi Dem Leggi la notizia su ilsecoloxix

GenovaOnline : M5S, via al voto online: è sfida alla Salvatore. Ma l’intesa col Pd può rientrare in campo - IacobellisT : RT @GiorgiaMeloni: “Con voi Berlinguer si rivolta nella tomba. Siete un partito in via di estinzione', ascoltate bene cosa diceva del PD ne… - TerlizziGerardo : RT @GiorgiaMeloni: “Con voi Berlinguer si rivolta nella tomba. Siete un partito in via di estinzione', ascoltate bene cosa diceva del PD ne… -