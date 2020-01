LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 39-32, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i toscani chiudono il primo tempo sul massimo vantaggio (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 Restate sintonizzati su questa pagina per vivere il secondo tempo di Pistoia-Dinamo Sassari. 21.16 TOP SCORER, OriOra Pistoia: Landi 12 punti, Banco di Sardegna: Bilan 12 punti. 21.13 I numeri, Pistoia: 8/17 da 2, 6/19 da 3 e 5/7 i liberi, Sassari: 4/7 dalla lunetta, 8/16 da 2 e dall’arco un discreto 4/9. 21.10 La OriOra Pistoia chiude avanti il primo tempo sulla vice-leader di classifica grazie soprattutto al parziale di 24-12 del secondo quarto e ad uno straripante Arisitide Landi, capace di tre triple consecutive. 15-20 il parziale del primo quarto in favore di una Dinamo Sassari che dovrà ora sfoderare una ripresa con più cattiveria per espugnare il PalaCarrara. 39-32 Rimbalzo offensivo di Brandt e appoggio al vetro che chiude il primo tempo, Pistoia avanti di 7. 37-32 1/2 per Pierre a cronometro fermo, 30″ alla sirena ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : LIVE LBA: Pistoia vs Sassari / Intervallo - zazoomnews : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia sardi per il colpo esterno - #Pistoia-… - zazoomnews : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia sardi per il colpo esterno - #Pistoia-Dina… -