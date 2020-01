L’allenatore del Celta Vigo: “Lobotka? Se non è concentrato non lo farò giocare” (Di sabato 4 gennaio 2020) Alla vigilia della partita conto l’Osasuna, in programma domani, l’allenatore del Celta Vigo, Oscar Garcia, ha parlato in conferenza stampa. A chi gli ha chiesto del futuro di Lobotka, che da giorni si dice in dirittura di arrivo a Napoli, ha risposto: “Questa settimana ho parlato col ragazzo e lo farò anche domani. Se mi accorgo che non è concentrato, non lo farò giocare. In questa partita ho bisogno di giocatori concentrati che sappiano lasciare fuori dal campo ogni altra situazione personale. Mercato? Possono esserci sempre persone che pensano più a se stessi che al bene della squadra”. L'articolo L’allenatore del Celta Vigo: “Lobotka? Se non è concentrato non lo farò giocare” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

