Iran-Usa: Salvini con Trump ma nel 2014 era contro raid americani (Di domenica 5 gennaio 2020) L'uccisione del generale dell'Iran Soleimani da parte di un raid Usa ha suscitato differenti reazioni nella politica italiana: Matteo Salvini si è schierato dalla parte di Donald Trump ringraziando lui e la democrazia americana. In molti hanno però condiviso un suo post risalente al 2014 in cui il leader della Lega aveva attaccato Obama per la scelta di intraprendere un'azione militare in Siria. Iran: Salvini su Trump Salvini non ha esitato a prendere le parti di Trump nell'ambito della crisi aperta tra Iran e Usa. Ha infatti applaudito all'iniziativa americana, invitando donne e uomini liberi a dire grazie al Presidente e alla democrazia da lui rappresentata per aver "eliminato uno dei terroristi più pericolosi al mondo". Parole che alcuni hanno confrontato con quelle da lui espresse cinque anni prima nei confronti dell'allora first man ...

