Io scrivo: Matilde D’Errico conduce su Rai3 un laboratorio al femminile contro il tumore (Di sabato 4 gennaio 2020) Io scrivo Scrivere per capire, per metabolizzare e affrontare le emozioni che genera la diagnosi e la cura del tumore al seno. Matilde D’Errico affronta su Rai3 un tema delicato e forte, con la sensibilità di chi ha vissuto le difficoltà, le paure e le speranze della lotta contro la malattia. L’autrice di Amore Criminale e conduttrice di Sopravvissute (programmi che torneranno a breve), ha realizzato il film-documentario Io scrivo, tratto dal laboratorio di scrittura che lei stessa ha realizzato per le pazienti oncologiche del Policlinico Gemelli di Roma. La messa in onda è fissata per stasera alle 22.05. Il programma racconterà la vita, fuori e dentro l’ospedale, di dodici donne che frequentano il suddetto laboratorio di scrittura per imparare a gestire, attraverso l’azione dello scrivere, le proprie emozioni e descriverà anche la vita di medici e infermieri del ... Leggi la notizia su davidemaggio

