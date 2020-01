Guida Tv domenica 5 gennaio, programmi di oggi (Di sabato 4 gennaio 2020) Guida Tv domenica 5 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La Bella e la Bestia (cartone) Rai 2 ore 21:05 Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali 1a Tv Free Rai 3 ore 21:25 I Miserabili (2018) ultima parte (trama e anticipazioni) Canale 5 ore 21:15 La banda dei Babbi Natale Rete 4 ore 21:30 I Legnanesi Italia 1 ore 21:10 Now You See Me – I maghi del crimine La7 ore 21:15 Tut – Il destino di un faraone Tv8 ore 21:30 Un amore a distanza 1a Tv Nove ore 21:20 Deal with it 1a tv (qui le anticipazioni) Serie e Film in Tv domenica 5 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 3 ore 21:20 I Miserabili (2018) ultima parte La7 ore 21:15 Tut – Il destino di un faraone (miniserie) TopCrime ore 21:10 The Closer 5×07-08 Italia 2 ore 21:30 The Big Bang Theory 5×19/23 Giallo ore 21:00 Profiling 3×11-12 Le Serie Tv sui ... Leggi la notizia su dituttounpop

