Ecco cosa ha in serbo per noi la scienza nel 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) Questa volta facciamo cifra tonda. Il 2020 è alle porte, e la speranza ovviamente è che si riveli un anno da ricordare. Se quello appena trascorso può esser preso ad esempio, sarà difficile annoiarsi: dalla prima foto di un buco nero, alla prima visita umana sul lato nascosto della Luna, alle vicende di He Jiankui e delle due gemelline Crispr, il 2019 sarà ricordato a lungo dagli appassionati di scienza. Volete un assaggio di cosa ci aspetta? Eccovi alcuni degli appuntamenti scientifici del 2020. Il più grande radiotelescopio del mondo Osservare la nascita delle prime stelle dell’Universo. Testare la teoria della relatività di Einstein, dare la caccia ad alcune delle più sfuggenti entità del cosmo, come la materia e l’energia oscura. E perché no, magari anche trovare le prime prove dell’esistenza di forme di vita extraterrestre. In poche parole, rivoluzionare la ... Leggi la notizia su wired

repubblica : Gatto sta per morire in incendio: ecco cosa fanno i pompieri - franzrusso : Con l’arrivo del 2020 non solo inizia un nuovo anno, inizia un nuovo decennio. Ma cosa cambierà per il… - capuanogio : Ok, il #Var è salvo. Pace e bene (via @LucaMarelli72) -