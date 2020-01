Decine di persone colpite da una misteriosa polmonite in Cina: controlli negli aeroporti, Oms in allerta (Di sabato 4 gennaio 2020) Nella metropoli di Wuhan, nella Cina centrale, una misteriosa malattia polmonare ha colpito almeno 44 persone, di cui 11 in condizioni critiche, mentre sono oltre 120 le persone sotto osservazione perché venute in contatto con gli infetti. Sulla vicenda stanno indagando le autorità sanitarie locali, mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha reso noto di monitorare attentamente la situazione. Intanto gli aeroporti di Singapore e Hong Kong hanno introdotto dei controlli ad hoc per i viaggiatori provenienti da Wuhan. Secondo la stampa cinese, i sintomi ricordano la Sars (Sindrome respiratoria acuta grave), causata da un virus che uccise oltre 700 persone in Cina più di 15 anni fa. L’allarme si è infatti diffuso anche ad Honk Kong dove sono 8 le persone ricoverate, tanto che gli ospedali della Città Stato hanno alzato il loro livello di allerta a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

