Consigli psicologici per chi è stato licenziato (e si dispera) (Di sabato 4 gennaio 2020) Non entrare nel loop dei pensieri frustrantiTempo di porsi le giuste domandeUsare la rabbia a proprio favoreUn errore da evitareIn fase di colloquioSecondo l’organizzazione di ricerca americana National Bureau of Economics Research, il 57% delle persone che sono state licenziate ha sofferto di aumento di peso e accusato sintomi depressivi e crollo dell’umore. Che essere licenziato sia psicologicamente molto complicato lo sa bene chiunque ci sia passato. Un altro studio condotto dalla University of Anglia, nel Regno Unito, ha visto come il 45% dei giovani lavoratori inglesi lasciati a casa dal lavoro abbia avuto reazioni più negative e vicine alla depressione rispetto alla fine di una relazione di coppia. Dato che, purtroppo, i licenziamenti non sono così rari, come attrezzarsi psicologicamente all’evenienza e, per chi è stato licenziato, come rimettersi in pista con il ... Leggi la notizia su vanityfair

DiamanteGiallo : #mattarella ci eviti di vederla e sentirla il 31 dicembre. Nessuno la obbliga a rivolgersi a noi e quindi non obbli… -