«Chiamatemi Anna» | ci mancherai

Gli anni passano, l'adolescenza bussa alla porta come se fosse una vecchia amica e i ragazzi di Avonlea crescono a vista d'occhio, preoccupandosi di apporre sulla bacheca i cartigli che fanno sapere a tutta la scuola chi di loro fa gli occhi dolci all'altro. La terza e ultima stagione di Chiamatemi Anna, la serie ispirata al romanzo di Lucy Maud Montgomery e cancellata da Netflix nonostante le proteste dei fan, riparte con i protagonisti più maturi e le storie più intricate, che ammiccano alla contemporaneità facendoci capire che, cento anni fa, le cose non erano poi così diverse da come sono oggi. La xenofobia nei confronti dei neri e dei pellerossa e gli uomini che ...

