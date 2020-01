Celta Vigo-Osasuna: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 4 gennaio 2020) Celta Vigo-Osasuna: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 5 gennaio alle 21:00, presso l’Estadio de Balaídos di Vigo, va in scena Celta Vigo-Osasuna. La partita sarà valevole per la 19esima giornata di Primera Division. Il Celta Vigo è in piena zona retrocessione al terzultimo posto con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Levante per 3-1. Davvero inspiegabile l’involuzione dei galiziani, una delle peggiori squadre di questa prima metà di stagione liguera. Nonostante una buona campagna di rafforzamento la scorsa estate, la giostra non ha ancora iniziato a girare e lo spettro della Segunda Division aleggia sempre su Balaidos. L’Osasuna attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Real Sociedad de Fútbol per 3-4. Al contrario ... Leggi la notizia su termometropolitico

