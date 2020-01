Cameron Diaz mamma per la prima volta: è nata Raddix (Di sabato 4 gennaio 2020) Cameron Diaz e Benji MaddenCameron Diaz e Benji MaddenCameron Diaz e Benji MaddenCameron Diaz e Benji MaddenCameron Diaz e Benji MaddenCameron Diaz e Benji MaddenFiocco rosa (a sorpesa) per Cameron Diaz: l’attrice, 47 anni, è diventata mamma per la prima volta, di una bambina, avuta dal marito Benji Madden. La notizia l’hanno data loro stessi, approfittando di un post social per fare gli auguri ai follower di un buon 2020. «Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia», si legge nel post firmato da entrambi. «Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto ... Leggi la notizia su vanityfair

