Brescia – Lazio | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 5 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) La diciottesima giornata del campionato di Serie A inizia con l’anticipo tra Brescia e Lazio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Brescia pareggia contro il Parma in casa di quest’ultimo con il risultato di 1 – 1. La Lazio vince invece contro il Cagliari con il risultato finale di 1 – 2 per i biancocelesti. Il pareggio della scorsa giornata non ha aiutato molto il Brescia che viaggia ancora nelle retrovie a soli 17 punti. Continua invece il momento d’oro della Lazio che allarga ancora di più la sua striscia di vittorie consecutive che la piazza saldamente in terza posizione. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Brescia – Lazio L’anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Brescia e Lazio è un’esclusiva Sky Sport. Il calcio ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

