Beppe Grillo ha ricevuto una laurea honoris causa in Antropologia. L’annuncio su Facebook: “Dottor Elevato” (Di sabato 4 gennaio 2020) Beppe Grillo ha ricevuto una laurea e un dottorato honoris causa in Antropologia. L’annuncio l’ha dato lo stesso garante del Movimento 5 stelle con un post su Facebook dove si definisce: “Dottor Elevato”. La cerimonia è avvenuta venerdì 3 gennaio e ad assegnare il riconoscimento al fondatore M5s è stata la World Humanistic University, istituto con sedi a Miami negli Stati Uniti e a Quito in Ecuador. Grillo nel suo post ha ringraziato la rettore dell’università, la professoressa Carmina De La Torre, e il presidente dell’Università, il professor Henry Soria. Ringraziamenti anche per l’ex console generale dell’Ecuador in Italia, la professoressa Narcisa Soria, e il professor Stefano Rimoli, presenti alla cerimonia di consegna. Grillo ha pubblicato anche delle foto che lo ritraggono nel momento della consegna della laurea, con la corona d’alloro sul capo. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

