Autostrade, la Spagna si riprende il controllo del sistema viario. Mentre tira una brutta aria sui concessionari (Di sabato 4 gennaio 2020) È amaro l’inizio d’anno per Atlantia. Se l’Italia discute da tempo sul ruolo della holding con a capo la famiglia Benetton nella gestione della rete autostradale, la Spagna ha preso decisioni significative. Già nel 2019 per la autopista AP-4 tra Siviglia e Cadice – un tratto di 93,8 chilometri gestito da Abertis (società del Gruppo quotata alla Borsa di Madrid) – si annunciava il mancato rinnovo della concessione. Agli avvertimenti sono seguiti i fatti: dal 1° gennaio sul tratto che collega le due città andaluse Atlantia ha iniziato a smobilitare. Non è stata messo in discussione la manutenzione del tratto autostradale, né, con buona pace di tutti, sono caduti viadotti o pezzi di copertura di gallerie. Da qualche tempo la Spagna sta rivisitando il modello di gestione della sistema viario, semplicemente. Un piano, nelle intenzioni, teso a favorire gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

