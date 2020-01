All Together Now: Vittorio Grigolo fa la proposta di matrimonio a Stefania Seimur, lei risponde di si (Di sabato 4 gennaio 2020) Vittorio Grigolo e Stefania Seimur convoleranno presto a nozze, il cantante ha fatto la proposta di nozze alla compagna durante la finale di All Together Now La finale della seconda edizione di All Together Now è andata in onda su Canale 5 giovedì 2 gennaio, tante sono state le emozioni che la puntata ha regalato ai telespettatori, ad attirare maggiormente l’attenzione sono stati però Vittorio Grigolo e Stefania Seimur. L’ex coach di Amici di Maria De Filippi durante la diretta dell’ultima puntata di All Together Now ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, in molti si sono commossi. Duranyte l’esibizione di Vittorio Grigolo, la compagna ha incantato tutti con un passo a due. Non appena il cantante ha finito di cantare, la conduttrice si è rivolta a lui dicendo: “Tu mi avevi detto una cosa nel camerino. Io non ho capito bene. Se volevi dirla…”. Visibilmente ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

rep_napoli : La stabiese Sonia Mosca trionfa nel game show di Canale 5 “All Together Now” [aggiornamento delle 14:34] - AnnaTavano : RT @dodibatt: È disponibile su Mediaset Play la puntata finale del game show 'All Together Now', condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, dove… - InterNapoli : Sonia Mosca vince All together Now, ma un video con Gigi D'Alessio fa sospettare i fan #AllTogetherNow… -