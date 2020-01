A14, code in Abruzzo e Marche per sequestro dei viadotti. Autostrade: “Rimborseremo gli automobilisti se rallentati da restringimenti” (Di sabato 4 gennaio 2020) In vista del traffico intenso in direzione nord lungo la A14 per il rientro dalle festività, Autostrade ha attivato un “piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti”. È la stessa concessionaria a spiegarlo, annunciando che lungo l’autostrada Bologna-Taranto, è possibile che si verifichino code, anche a causa dei sequestri di alcuni viadotti disposti dall’autorità giudiziaria lungo la stessa tratta. Le situazioni di criticità, in particolare, potrebbero verificarsi tra Vasto, in provincia di Chieti, e Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre agli altri enti interessati, “sono stati allertati dalla società”, fa sapere Autostrade. Quindi l’annuncio: “In caso di code significative per i restringimenti, dall’8 gennaio sarà possibile chiedere rimborsi del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

