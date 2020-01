Una vita anticipazioni: Felipe e Celia stretti insieme nell’ultimo abbraccio, Lucia non può aiutarli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Prima di iniziare con le nostre anticipazioni di ricordiamo che per la soap spagnola arriva una breve pausa. Infatti Una vita non andrà in onda sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio 2020. La soap spagnola torna in onda nella sua classica collocazione, quella delle 14,10 martedì 7 gennaio 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi, durante la malattia di Celia, Lucia si è molto avvicinata nuovamente a padre Telmo mettendo un po’ da parte Samuel che al momento non ha ancora ricevuto una risposta alla sua proposta di matrimonio. Lucia sembra essere inoltre molto preoccupata per le condizioni di salute di Celia e Felipe…I due sono davvero morti senza che nessuno se ne rendesse conto? Scopriamolo con le nostre anticipazioni che ci portano direttamente ad Acacias 38: ecco le ultime news per voi. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

