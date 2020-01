Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 12:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nella notte tra giovedì e venerdì un attacco missilistico americano ha colpito all’aeroporto di verdad capitale dell’Iraq il Raid è stato ordinato dal Presidente Donald Trump che ha confermato il pentagono otto le vittime al momento per cui non figure chiave della strategia Legnano in Medio Oriente in generale regnano-castello solivani almeno altre 7 persone Tra queste anche Abu Madi almohadi il numero 2 di torte di mobilitazione Popolare la collezione di Milizie paramilitari cite Pro iraniani Apri venire solo tre giorni fa mi disse uscite avevano attaccato la sede diplomatica statunitense nella capitale di Cambiamo argomento la pagina politica nervi tesi il MoVimento 5 Stelle in appena 20 mesi abbiamo già provato 40 provvedimenti niente male per un movimento peroltre al ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : Attacco Usa in Iraq: muore generale iraniano Qassem Soleimani. DIRETTA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - stepadpv : RT @SkyTG24: Attacco Usa in Iraq: muore generale iraniano Qassem Soleimani. DIRETTA -