Trieste Film Festival 2019 | Fellini 100 | l' omaggio a Federico Fellini

Al 31° Trieste Film Festival l'omaggio a Federico Fellini nell'ambito delle celebrazioni di Fellini 100. In anteprima il restauro di E la nave va in collaborazione con Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia. In occasione del centenario della nascita, a Rimini il 20 gennaio 1920, anche il 31. Trieste Film Festival (in programma dal 17 al 23 gennaio prossimi) partecipa alle celebrazioni di Fellini 100 promosse dal Mibact. E lo fa - non poteva essere altrimenti - con una prospettiva che guarda "da est" al genio di Federico Fellini. Nasce così l'idea di un programma di eventi, Fellini East West, che attraverseranno tutto il Festival, pensati come un omaggio, certo, ma anche come un contributo alla conoscenza di aspetti ancora poco indagati (incredibile a dirsi, trattandosi di uno degli autori più "studiati" della ...

