Trapianti, record del Niguarda di Milano: in cinque giorni 15 organi impiantati in undici pazienti tra cui due bambini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una maratona per la vita. Chirurghi, rianimatori, infermieri, biologi, patologi e tecnici dell’ospedale Niguarda di Milano in cinque giorni hanno salvato undici vite con l’impianto di quindi organi. Nei giorni in cui l’anno vecchio stava lasciando il posto al nuovo, all’ospedale Niguarda di Milano si vivevano momenti intesi e frenetici. Gli organi sono stati prelevati da quattro pazienti deceduti in ospedale. I donatori avevano un età compresa tra i 19 e gli 81 anni e uno di loro a sua volta in passato aveva ricevuto un trapianto. Un fermento di generosità, e di dedizione al lavoro che non si fermano mai, anche quando il resto del mondo festeggia o è in pausa, fa sapere l’ospedale. Quanto accaduto in questi giorni, infatti, ha avuto di straordinario anche la capacità con cui l’ospedale ha saputo mettersi in moto per poter effettuare tutte le procedure necessarie e quasi 30 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LZacchilli : RT @fond_trapianti: ?Record in @RegionePuglia per la donazione! È stato eseguito oggi nel Policlinico di Bari il trapianto “numero 100” de… - novasocialnews : Trapianti, ''maratona'' da record a Milano: 15 in 30 ore, salvate 11 persone #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Trapianti, ''maratona'' da record a Milano: 15 in 30 ore, salvate 11 persone -