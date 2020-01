TMW: il Real vuole giocare d’anticipo su Fabian Ruiz per sbaragliare la concorrenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’interessamento dalla Spagna per Fabian Ruiz non è certo un mistero. negli ultimi giorni anche Del Bosque ha avuto parole di elogio per il centrocampista del Napoli che fa gola a Real Madrid e Barcellona. Proprio i Blancos, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbero deciso di affondare il colpo Dopo la sessione invernale, secondo quanto appreso da fonti spagnole, la dirigenza dei Blancos prenderà contatto con Aurelio De Laurentiis e con la dirigenza azzurra per presentare la sua prima offerta. La volontà è infatti quella di Realizzare un’operazione in anticipo, prima anche dell’Europeo dove il valore di Fabian potrebbe impennarsi. Pagato 30 milioni di euro, la clausola che è servita per strapparlo al Betis Siviglia, adesso ADL non ha fissato una richiesta ma la sensazione è che partirà da 80 milioni. Sul tavolo, peraltro, c’è anche il ... Leggi la notizia su ilnapolista

