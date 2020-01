Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Shiffrin-Vlhova e Kristoffersen-Pinturault, che duelli in slalom a Zagabria! (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino riparte nel 2020 da Zagabria. Sulle nevi croate si disputeranno due slalom, uno femminile ed uno maschile, quest’ultimo con anche la splendida cornice della night race. Il nuovo anno si apre dunque tra i rapid gates e con due fantastici duelli: il primo tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, mentre il secondo tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault, importantissimo anche per la classifica generale. Domani tocca alle donne e dunque si comincia da loro. Mikaela Shiffrin è ovviamente la donna da battere, essendo imbattuta in questa stagione in slalom ed avendo vinto quattro delle ultime cinque edizioni della gara di Zagabria. L’unica eccezione ci fu nel 2017, quando l’americana non mise a termine la prima manche. Shiffrin ha superato il piccolo momento di appannamento con la fantastica doppietta di Lienz e si presenta al cancelletto di ... Leggi la notizia su oasport

