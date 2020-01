Sanremo 2020, Massimo Ranieri ospite? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sciolte le riserve sulla discussa lista dei big a Sanremo 2020 che ha alzato un polverone di polemiche per il mancato annuncio a Soliti Ignoti - Il ritorno nello speciale del 6 gennaio, gli occhi ora sono nuovamente puntati sul dietro le quinte per capire quali saranno gli ospiti a salire sul palco dell'Ariston. Sanremo 2020, Rula Jebreal vuole portare all’Ariston Michelle Obama Rula Jebreal, una delle dieci donne ospiti del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus, avrebbe intenzione di portare Michelle Obama o Oprah Winfrey sul palco dell'Ariston per parlare di violenza contro le donne. Sanremo 2020, Massimo Ranieri ospite? pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 11:59. Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti -