Samira El Attar, localizzato in Spagna il marito della donna scomparsa (Di venerdì 3 gennaio 2020) È stato localizzato in Spagna Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa a novembre da Stanghella. L’uomo, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, era irrintracciabile a partire dal primo giorno del 2020. Leggi la notizia su notizie

Notiziedi_it : Scomparsa di Samira El Attar, da ieri irrintracciabile il marito accusato di omicidio - zazoomblog : Omicidio Samira El Attar localizzato in Spagna il marito in fuga - #Omicidio #Samira #Attar #localizzato… - zazoomnews : Omicidio Samira El Attar localizzato in Spagna il marito in fuga - #Omicidio #Samira #Attar #localizzato -