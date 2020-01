Roma, incendio nel piazzale divora 6 camper: almeno un morto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Arriva in questi momenti una drammatica notizia dalla Capitale. Da Roma giunge di fatto notizia di un drammatico incendio che sarebbe divampato circa intorno alle 20 di questa sera in zona Ostiense, come confermato da Il Messaggero. Coinvolti numerosi camper, avvolti dalle fiamme: gli agenti sul luogo avrebbero già rinvenuto il cadavere di un uomo carbonizzato. incendio nel piazzale, distrutti 6 camper Tutto è accaduto in queste ore non lontano dallo store Eataly, nel cuore di Roma in zona Ostiense, precisamente in piazzale 12 Ottobre. Secondo quanto emerso e portato alla luce dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco che si trovano sul luogo, a seminare il panico sarebbe stato un devastante incendio di cui al momento non si conosce la causa. Vigili del Fuoco trovano un corpo carbonizzato Di certo vi è che le fiamme avrebbero travolto almeno 6 camper che si trovavano ... Leggi la notizia su thesocialpost

Notiziedi_it : Roma, incendio in parcheggio per camper vicino a Eataly: trovato corpo carbonizzato - Rinoberto61 : RT @AngeloTani: Sono pervenuti tweet di cordoglio da parte del truce,e i relativi sodali razzisti? #Roma,incendio sull'Ostiense: aquanto r… - CDQLOstiense : RT @tempoweb: Camper in fiamme a Garbatella, morto carbonizzato un rumeno -