Perché Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si sono lasciati? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come avevamo annunciato a novembre, il 2020 è l’anno dei Fiori d’arancio bis per Giorgio Mastrota. Il conduttore 54 anni, conosciuto come il re delle televendite, sposerà tra qualche mese la compagna Floribeth Gutierrez dopo sette anni d’amore e due figli: Matilde e Leonardo. Ed era anche ora. Un modo come un altro per eliminare dalla vita di Giorgio il fantasma di quello che è stato il suo amore più famoso: Natalia Estrada. Della spagnola, scomparsa da un po’ di anni dal panorama televisivo lui ricorda: «È stato il più grande amore, che rimarrà per sempre. Abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al Bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia che è mia figlia Natalia Jr, e ci siamo lasciati. Ma è stato tutto bellissimo, lo rifarei». LEGGI ANCHE: Laura ... Leggi la notizia su cronacasocial

