Libia: Pd, ‘governo riferisca in aula quanto prima’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Volevo ribadire in quest’aula la richiesta formalizzata dal Pd affinché il governo riferisca quanto prima sulla decisione del Parlamento della Turchia di inviare truppe in Libia”. Lo ha detto il deputato Pd, Filippo Sensi, in aula alla Camera. Una decisione “preoccupante”, ha aggiunto il deputato, anche a seguito di quanto accaduto in Iran con “l’eliminazione del generale iraniano Soleimani. L’Italia e l’Europa sono chiamate ad assumere con urgenza tutte le iniziative utili per scongiurare un’escalation incontrollabile nell’area.”. L'articolo Libia: Pd, ‘governo riferisca in aula quanto prima’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

