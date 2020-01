L’Aquila, Sara uccisa a 23 anni in un incidente. Alla guida un uomo drogato e ubriaco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Indagato per omicidio stradale un 25enne risultato positivo all'alcoltest. Pare che sulle spalle dell'uomo, di nazionalità marocchina, pesasse già un decreto di espulsione. Lo schianto in provincia dell'Aquila nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio. Ferito gravemente anche il fidanzato della vittima, Sara Sforza. Leggi la notizia su fanpage

