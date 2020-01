Isabella Noventa, famiglia devastata da un’altra tragedia: è morta la madre Ofelia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Omicidio Isabella Noventa: la famiglia della segretaria di Albignasego, assassinata il 16 gennaio 2016, colpita da una nuova tragedia. Dopo tante sofferenze è infatti deceduta l’anziana madre Ofelia. La donna, più volte intervistata da diversi programmi televisivi, aveva implorato invano gli assassini della figlia – i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, e la complice Manuela Cacco – affinché le facessero sapere dove fosse stato occultato il corpo di Isabella. Il suo appello non è mai stato accolto e la donna è morta senza aver mai potuto portare un fiore nella tomba della figlia il cui cadavere non è mai stato rinvenuto. Isabella Noventa e il fratello Paolo Addio alla madre di Isabella Noventa: stroncata in un mese da un tumore fulminante Fanno sapere gli organi di stampa che la donna sarebbe stata colpita da un tumore fulminante che in un mese l’ha portata via. ... Leggi la notizia su urbanpost

Corriere : Morta madre di Isabella Noventa, uccisa e mai ritrovata. Diceva: datemi una tomba per piangerla - 271Anto : RT @chilhavistorai3: Celebrati oggi i funerali della mamma di Isabella Noventa, venuta a mancare il 30 dicembre. Profondo cordoglio della r… - lamiaamerica : RT @chilhavistorai3: Celebrati oggi i funerali della mamma di Isabella Noventa, venuta a mancare il 30 dicembre. Profondo cordoglio della r… -