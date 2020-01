Iran, il generale Esmail Qaani nominato successore di Soleimani alla guida delle forze speciali Al Quds (Di venerdì 3 gennaio 2020) Iran, il generale Esmail Qaani nominato successore di Soleimani alla guida delle forze speciali Al Quds Dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani, morto in un raid statunitense a Baghdad, in Iraq, la guida suprema Ali Khamenei ha nominato il nuovo comandante delle forze speciali Al Quds dei Pasdaran. Si tratta del generale Esmail Qaani, secondo quanto riferisce l’agenzia Iraniana Irna. Qaani è stato finora il numero due di Soleimani e ora sarà il suo successore. Soleimani (qui il suo profilo), comandante delle forze speciali Al Quds, era una figura chiave della strategia dell’Iran in Medio Oriente ed era stato il regista delle operazioni Iraniane in Siria, Libano e Iraq. La sua uccisione per un’operazione ordinata dal presidente Usa Donald Trump, ha fatto salire ulteriormente la tensione tra Washington e Teheran e potrebbe provocare conseguenze importanti per ... Leggi la notizia su tpi

