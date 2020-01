Grande Fratello Vip, tornano nella casa 4 storici ex concorrenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si avvicina sempre di più la data d’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per l’8 gennaio. Sono già stati rivelati alcuni nomi delle celebrità che entreranno nella casa, ma Tvblog rivela in anteprima che ci saranno anche dei ritorni: infatti è previsto il rientro di alcuni concorrenti celebri delle prime edizioni del programma. I nomi inaspettati di ex concorrenti del Grande Fratello Secondo il sito di Tvblog, 2 dei 4 nomi di ex concorrenti vengono direttamente dalla prima edizione dello show, risalente al lontano 2000 con la conduzione di Daria Bignardi. Il primo di questi è Salvo Veneziano: l’uomo, noto come “il pizzaiolo” era all’epoca 25enne e si classificò secondo dietro alla vincitrice Cristina Plevani. Il secondo nome dalla prima edizione è quello di Sergio Volpini, “l’ottusangolo”, che dopo un periodo all’estero è tornato in Italia e si ritrova ... Leggi la notizia su thesocialpost

