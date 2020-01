Grande Fratello Vip 2020: Fabio Testi concorrente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fabio Testi Tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche Fabio Testi. L’attore è infatti il nuovo concorrente ufficiale della prossima edizione del reality show, pronta a prendere ufficialmente il via su Canale 5 mercoledì 8 gennaio. Fabio Testi è nato Peschiera del Garda il 2 agosto 1941. Il suo esordio cinematografico risale al 1966, anno in cui viene scelto per fare da controfigura nel film Il buono, il brutto, il cattivo diretto da Sergio Leone. Due anni dopo, prende parte anche alle riprese di C’era Una Volta il West, anche se il suo ruolo è stato tagliato in fase di post-produzione. Ad ogni modo, la carriera di Testi non si ferma e l’uomo partecipa ad oltre 60 film, tra cui Il Giardino dei Finzi Contini, I Quattro dell’Apocalisse e Letters to Juliet. Nel corso degli anni, Fabio è diventato anche un volto popolare delle fiction. Nel suo ... Leggi la notizia su davidemaggio

