Folle notte di Capodanno a via Gola, in Milano: vigili del fuoco accerchiati e presi a bottigliate | VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Folle notte di Capodanno a via Gola, a Milano: vigili del fuoco accerchiati e presi a bottigliate. Il video È stata aperta un’inchiesta per individuare i giovani che la notte di Capodanno hanno accerchiato e colpito a bottigliate i vigili del fuoco intervenuti per spegnere i roghi di rifiuti a via Gola, in zona Navigli a Milano. L’aggressione è testimoniata in questo video, che mostra i momenti concitati. “Ci hanno accerchiato, ci hanno tirato delle bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa non permettendoci di fare il nostro lavoro”, hanno detto al Fatto quotidiano alcuni dei vigili del fuoco giunti sul posto. I pompieri raccontano che “si trattava di un incendio importante ed era necessario intervenire velocemente, quindi abbiamo deciso di muoverci subito, senza coordinarci con i Carabinieri o la polizia”. Ma al loro arrivo a via Gola i ... Leggi la notizia su tpi

