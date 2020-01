E così, ancora una volta, si fa una guerra per campagna elettorale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ora ci spiegheranno che funziona così, che nell’anno che porta alle elezioni è una buona mossa sbrindellare un nemico da servire al mondo ed esultare esibendo la bandiera Usa. Poi arriveranno gli ingenti guadagni dei signori della guerra e infine tutto sarà pronto per la solita solfa dell’uomo forte, della liberazione dal male e che bisogna ripristinare la giustizia per avere la pace. Il 2020 si apre con una guerra che si presenta alla porta con il suo solito ghigno di chi si sente bella di quella bellezza carnefice che costa moltissimo a tutti quelli che le stanno intorno. Trump non è riuscito a trattenersi dal fare il Trump: alla fine ha ceduto al suo ego ipertrofico che ha bisogno di essere su tutte le bocche del mondo e, come tutti gli incapaci di costruire la pace, ha dovuto ripiegare sulle bombe per incassare una reazione (che sarà presumibilmente violentissima) e spostare il ... Leggi la notizia su tpi

