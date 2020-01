Dattoli: “Dateci fiducia Solo noi (giovani) possiamo costruire il futuro (Di venerdì 3 gennaio 2020) “È il tempo delle responsabilità: è ora che ci vengano date e che ce le assumiamo”. Non usa mezze misure Davide Dattoli, classe 1990, bresciano, unico italiano inserito nel 2019 nella lista di Forbes dei 30 under 30 più influenti nel settore della tecnologia, che in un'intervista a la Repubblica giudica così il discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella: “Bellissimo”, perché le sue parole “fotografano un periodo di crisi nel quale è giusto richiamare le responsabilità di tutti ma che offre opportunità di crescita”. Dunque, “un messaggio positivo rivolto a una generazione”, quella di chi ha 25-30 anni, che in Italia conta su oltre 6 milioni di persone “che fino a oggi hanno studiato per formarsi e ora hanno il compito di costruire il paese del futuro”. Dattoli sostiene anche che l'economia “oggi richiede ritmi di aggiornamento molto veloci, Solo chi non ha il pensiero del ... Leggi la notizia su agi

