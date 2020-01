Calciomercato, Petrachi svela le manovre della Roma per gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato, Petrachi svela le manovre della sua Roma per la finestra di riparazione di gennaio Il direttore sportivo dell’As Roma ha parlato al sito della società giallorossa a due giorni dalla delicata sfida con il Torino, che segna la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia per i ragazzi di Fonseca. Proprio i granata, ex … L'articolo Calciomercato, Petrachi svela le manovre della Roma per gennaio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

calciomercato_m : ROMA - Petrachi: 'A gennaio nessuna rivoluzione' - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #Roma - Dal #calciomercato invernale a #Kalinic e #BrunoPeres: #Petrachi allo scoperto ?? #CMITmercato https://t.co… - LorenzoSantam18 : RT @forzaroma: ??Mercato Roma, non solo #Smalling: Petrachi lavora al riscatto di #Mkhitaryan ?? ???di @vale_salviani #ASRoma #calciomercat… -