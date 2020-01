Avellino, incendio in abitazione, donna muore soffocata nel suo letto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna di 91 anni è deceduta nell'incendio della sua abitazione in contrada Pianotaverna, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'hanno trovata i Vigili del Fuoco che erano intervenuti per spegnere le fiamme, era ancora nel suo letto; probabilmente è stata uccisa dal fumo che ha invaso le stanze. Indagini in corso dei carabinieri. Leggi la notizia su napoli.fanpage

