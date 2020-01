«Autostrade con la revoca rischia fallimento», l’indiscrezione sulla trattativa segreta con il governo (Di venerdì 3 gennaio 2020) La strada verso la revoca delle concessioni autostradali ad Aspi non sembra essere così in discesa come dai proclami del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera sarebbe infatti in corso una trattativa fra il governo e la stessa Società Autostrade per scongiurare un braccio di ferro che potrebbe mettere il crisi il governo, ma anche portare al fallimento la società controllata dalla famiglia Benetton. La decisione di revocare le concessioni costerebbe allo Stato una cifra fra i sei e gli otto miliardi di euro: questo per l’effetto delle clausole del decreto Milleproroghe relative alle concessioni autostradali. L’indennizzo totale dei ricavi previsti dall’azienda fino alla fine della concessione nel 2038, sia che il governo intervenga nell’interesse pubblico, che per l’inadempienza del concessionario (come è il ... Leggi la notizia su open.online

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella, opinioni a confronto s… - MatteoRichetti : Chi pensava che con Ilva si fosse toccato il fondo rimarrà deluso. Hanno perso ogni residuo di buonsenso, non solo… - carlosibilia : Per mesi ci hanno raccontato che revocare le concessioni ad #Autostrade era impossibile, c'era una penale troppo al… -