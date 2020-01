Albert Camus: 60 anni fa moriva il Premio Nobel autore de “Lo Straniero” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 4 gennaio di sessant'anni fa un incidente stradale uccideva Albert Camus. Scrittore, filosofo, Premio Nobel per la letteratura, l’autore algerino ha saputo raccontare, nei suoi romanzi intrisi di esistenzialismo, l’assurdo paradosso dell’uomo contemporaneo: l’incapacità di cambiare la propria condizione, ma la possibilità di essere comunque più forte di essa. Leggi la notizia su fanpage

