William d’Inghilterra: «Abbiamo dieci anni per salvare il Pianeta» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCChe casa Cambridge avrebbe fatto un annuncio importante nel corso di questi giorni festivi era trapelato qualche giorno fa, scatenando i gossip su una presunta quarta gravidanza di Kate Middleton, abbastanza improbabile considerando la forma impeccabile e i frequenti impegni pubblici della duchessa nelle ultime settimane. L’annuncio è altrettanto importante di un figlio: riguarda un impegno più attivo da parte di Kensington Palace a favore dell’ambiente e del Pianeta, come rivelato martedì 31 dicembre sui canali social ufficiali di Kate e William. L’iniziativa si chiama Earthshot e si tratta di un premio riservato a chi proporrà idee e iniziative valide per la salvaguardia del Pianeta. Avrà cinque vincitori l’anno fino al 2030, con ... Leggi la notizia su vanityfair

