Vittorio Fusari morto: lo chef stroncato da un malore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il noto chef bresciano Vittorio Fusari è morto a 66 anni a causa di un malore. Fusari si trovava ricoverato da alcune settimane all’ospedale Mellino Mellini di Chiari (Brescia), in seguito ad un principio di infarto. Lo chef era in cura presso la struttura quando, improvvisamente, le sue condizioni sono precipitate. Fusari, molto noto nel mondo della ristorazione, lascia la moglie Anna Patrizia Ucci e un figlio di 15 anni. La compagna lo ha salutato con queste parole: “Sarai con me sempre dovunque io sarò. Sei stato più che un amore un compagno un amico sei stata l’altra parte di me. La migliore”. Vittorio Fusari morto Lo chef si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime. La notizia del decesso è arrivata nella serata di mercoledì 1 Gennaio 2020 tramite l’account ufficiale di Fusari su Facebook: “Non vi ho lasciati, ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Morto lo chef bresciano Vittorio Fusari, aveva 66 anni - repubblica : È morto Vittorio Fusari, rinomato chef tra Brescia, Bergamo e Milano [aggiornamento delle 22:19] - Corriere : Addio allo chef Fusari stroncato da un malore -