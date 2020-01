Tour de Ski 2020, Val di Fiemme: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana 3-5 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si arriva in questo weekend al rush finale per quanto riguarda la quattordicesima edizione del Tour de Ski, con le gare in Val di Fiemme. In particolare, cresce l’attesa per la scalata del Cermis, atto conclusivo di nove giorni senza respiro sulle nevi di Svizzera e Italia. La ripartenza ha il sapore dell’incertezza, visto che i favoriti della vigilia, Therese Johaug e Johannes Klaebo, non stanno rendendo come da previsioni: la prima è sì al comando, ma proprio ieri ha dovuto cedere per la prima volta in stagione di fronte alla connazionale Ingvild Flugstad Oestberg, mentre il secondo deve sfidare aspramente il duo russo Bolshunov-Ustiugov per sperare di portare a casa l’intera posta. Se tra gli uomini i primi tre sono racchiusi in 26 secondi, tra le donne la situazione è ancora più ingarbugliata, con la sesta, la svedese Ebba Andersson, a 51 secondi da Johaug. Per ... Leggi la notizia su oasport

