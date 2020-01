Spunta un account fake associato a Chiara Ferragni e a Fedez, ecco la verità (Di venerdì 3 gennaio 2020) Poche ore fa sui social si è scatenato il panico, quando Chiara Ferragni ha pubblicato una Instagram Story in cui viene immortalato il piccolo Leone mentre gioca con un tablet. Peccato però che sul tablet fosse aperto un documento contenente nick e password di alcuni account Twitter, Apple, Instagram e Facebook, tra cui uno denominato 63camilla, considerato un profilo falso. Alcuni utenti sono riusciti a risalire all’account Twitter ed hanno trovato numerosi tweet in difesa di Fedez e Chiara Ferragni, facendo quindi pensare che il profilo fosse stato creato appositamente dai due diretti interessati per difendersi dagli attacchi degli haters utilizzando però l’anonimato. Praticamente ha fatto una storia in cui riprendeva Leone, solo che si vedeva un tablet in cui c'erano riportati username e password di account tipo @ 63camilla qui su Twitter che loro usavano per ... Leggi la notizia su trendit

