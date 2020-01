Scontrino elettronico: la guida completa alla rivoluzione telematica del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Scontrino elettronico: la guida completa alla rivoluzione telematica del 2020 Panorama. Leggi la notizia su panorama

Agenzia_Ansa : Scontrino elettronico, da oggi scatta l'obbligo per tutti. Con nuovi registratori telematici a luglio parte lotteri… - fattoquotidiano : Scontrino elettronico, dal primo gennaio è scattato l’obbligo per tutti: ecco cosa cambia per commercianti e consum… - Corriere : Scontrino elettronico: è scattato l’obbligo per tutti -