Sassari, ragazzina di 14 anni muore di meningite batterica la sera di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) La ragazza secondo le testimonianze si era sentita male due giorni prima della notte di San Silvestro, ma inizialmente si era pensato a una normale febbre. Le autorità sanitarie non hanno ritenuto necessaria la profilassi in quanto si tratta di meningite di origine batterica, e non virale. Leggi la notizia su fanpage

