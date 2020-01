Samira El Attar: scomparso il marito Mohamed, indagato per omicidio e occultamento di cadavere (Di giovedì 2 gennaio 2020) È sempre più giallo attorno alla scomparsa di Samira El Attar alla luce di un nuovo dettaglio che va ad infittire un caso già di per sé avvolto nel mistero. Secondo quanto venuto alla luce nel corso dell’odierna puntata di Storie Italiane, in onda su Rai1, sarebbe scomparso nella giornata di ieri, 1° gennaio, il marito della donna Mohamed Barbri. Samira El Attar, le accuse e i sospetti sul marito Mohamed Il principale indiziato per la scomparsa di Samira El Attar, il marito Mohamed Barbri, dalla giornata di ieri 1° gennaio risulta scomparso. L’uomo, da sempre dichiaratosi innocente, non ha mai convinto il pm Francesco D’Ambrosca portando la Procura a sospettare che Barbri avesse messo in atto tutta una serie di tentati depistaggi nel corso dell’indagine sulla scomparsa della moglie. Agli atti, l’uomo risulta indagato per omicidio e occultamento di cadavere. La donna, 43enne ... Leggi la notizia su thesocialpost

