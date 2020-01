Nasce l’Area marina protetta di Capri: arrivano i soldi dal governo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Via libera dal Consiglio dei ministri nell'ultimo provvedimento del 2019: Nasce l'area naturale marina protetta dell'isola di Capri. A darne notizia è il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Stanziati fondi per l'Isola Azzurra e non solo: ci sono anche Capo Spartivento e Isola San Pietro in Sardegna e Costa di Maratea in Basilicata. Leggi la notizia su napoli.fanpage

